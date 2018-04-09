Ещё
«К Бобровскому на Пасху». Панарин с корзинкой. Фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

«К Бобровскому на Пасху». Панарин с корзинкой. Фото 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин в своем Инстаграме опубликовал фотографию с пасхальной корзинкой. «К Сергею Бобровскому​ на Пасху», — сообщил Панарин, что будет справлять праздник вместе с соотечественником и одноклубником вратарем.
В нынешнем сезоне Панарин провел за «Блю Джэкетс» 81 матч и набрал 82 (27+55) очка. Бобровский провел за команду 65 игр, в которых пропустил 158 шайб.
В первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» сыграет с «Вашингтоном».
К @sergeibobrovsky на #пасха Going to @sergeibobrovsky for Russian #easter
Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 9 Апр 2018 в 5:45 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
Ковальчук - "рейнджер", финал Капелло и будущее Хабиба Фото дня. Пасхальный ужин Шараповой на двоих Стартовал Международный юношеский хоккейный турнир "Кубок ŠKODA"-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой6
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Тухель станет главным тренером «ПСЖ»
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение