«К Бобровскому на Пасху». Панарин с корзинкой. Фото

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин в своем Инстаграме опубликовал фотографию с пасхальной корзинкой. «К Сергею Бобровскому​ на Пасху», — сообщил Панарин, что будет справлять праздник вместе с соотечественником и одноклубником вратарем.

В нынешнем сезоне Панарин провел за «Блю Джэкетс» 81 матч и набрал 82 (27+55) очка. Бобровский провел за команду 65 игр, в которых пропустил 158 шайб.

В первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» сыграет с «Вашингтоном».

К @sergeibobrovsky на #пасха Going to @sergeibobrovsky for Russian #easter

