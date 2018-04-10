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Панарин купил олимпийский автомобиль Ковальчука
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Панарин купил олимпийский автомобиль Ковальчука 

Вести.Ru 1 час назад
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» стал покупателем автомобиля BMW X5, который был вручен форварду санкт-петербургского Илье Ковальчуку за победу на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Ранее Ковальчук выставил машину на продажу и заявил, что намерен отдать вырученные от продажи деньги на благотворительность. Цена, которую нападающий просил за автомобиль, составляла 7,1 миллиона рублей.
"Спасибо Артемию Панарину, именно он купил машину", — написал Ковальчук на своей официальной странице в Instagram.
Вот в такой компании мы провели сегодняшний день) Спасибо @artemiypanarin, именно он купил машину👍🏻, @garikkharlamov @amiran495 @timurbatrutdinov ✊🏻🤝, все подробности наших сегодняшних приключений смотрите скоро в #дневникхача 💪🏻🇷🇺Детишкам здоровья!
Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 10 Апр 2018 в 10:11 PDT
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