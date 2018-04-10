Панарин купил олимпийский автомобиль Ковальчука

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» стал покупателем автомобиля BMW X5, который был вручен форварду санкт-петербургского Илье Ковальчуку за победу на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Ранее Ковальчук выставил машину на продажу и заявил, что намерен отдать вырученные от продажи деньги на благотворительность. Цена, которую нападающий просил за автомобиль, составляла 7,1 миллиона рублей.

"Спасибо Артемию Панарину , именно он купил машину", — написал Ковальчук на своей официальной странице в Instagram.

Вот в такой компании мы провели сегодняшний день) Спасибо @artemiypanarin, именно он купил машину👍🏻, @garikkharlamov @amiran495 @timurbatrutdinov ✊🏻🤝, все подробности наших сегодняшних приключений смотрите скоро в #дневникхача 💪🏻🇷🇺Детишкам здоровья!

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 10 Апр 2018 в 10:11 PDT