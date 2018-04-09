Надо подкачаться: отзыв о тренировке Dance Mix в X-Fit Монарх

Расположение

X-Fit «Монарх» — один из немногих клубов сети, который расположен для меня мега-удобно: 3 минуты от метро Динамо, 20 минут от офиса. Когда речь заходит о тренировках в «Монархе», я (почти) никогда не отлыниваю — совесть не позволяет. В разных клубах сети X-Fit преподают разные танцевальные программы, так что мне повезло, что уроки Dance Mix проходят именно в «Монархе».

Интерьер и уровень комфорта

«Монарх» — это один из премиум-клубов сети, так что уровень соответствует. Удобные шкафчики в раздевалках, пушистые полотенца, чистота в душевой, центрифуга для купальников (кстати, и почему я его не взяла — хотела же еще поплавать после тренировки). Правда, залы для групповых программ отделяет от раздевалки предательская лестница, ее вы помянете недобрым словом после занятия, когда коленки еще трясутся, а переодеться уже надо. Или не помянете, если вы в лучшей форме, чем я.

Тренировка

Dancehall (а именно он кроется за креативным названием Dance Mix) — модное сейчас направление. Исторически Dancehall появился на Ямайке и был расслабленным и приятным танцем, но пока дошел до наших краев существенно преобразился: например, в нем появились элементы хип-хопа, требующие недюжинной физической подготовки. Обманчиво расслабленные движения на деле исполнять очень непросто, особенно в хорошем темпе.

В этом виде танцев существует два направления: более грациозный женский и жесткий и энергичный мужской. По моим ощущениям, уроки Dance Mix совместили в себе оба. За 45 минут тренировки я успела напрыгаться так, что до раздевалки еле доползла, поэтому, если вы не очень сильны в активных танцах, лучше выбирать группу для начинающих. Ну и соберите волю в кулак — получаться начнет не сразу. У меня в анамнезе немаленький танцевальный опыт, который позволяет быстро «читать» движения, руки-ноги не путаются, однако, под конец голова буквально гудела от напряжения. На зато утром мышцы приятно болели, а гордость за себя переполняла каждую клеточку моего организма. Ну и весы сказали, что как минимум лишняя вода с меня сошла.

Общее впечатление

Я уже не раз писала, что мое сердце прочно занято танцами. До этого я занималась латиной и восточными, так что Dance Mix был для меня по-настоящему в новинку. Это оказалось непросто, но зато очень весело и необычно. Отличный опыт для того, кто ненавидит бегать или тягать железо. Думаю, что я еще вернусь!