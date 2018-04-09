Евгений Ловчев: Не надо пока переоценивать тренерские способности Карпина 

— Мне кажется, что Карпин фигура больше медийная, он умеет интересно говорить, журналистам это нравится. Если же вспомнить игру всех команд, которые он тренировал, то ничего сверхестественного они не показывали.
Многие скажут, а как же два серебра «Спартака» при Карпине? Но здесь надо заметить, что он принял команды, находившиеся наверху. Да и состав был очень приличный. Карпин просто доделал работу за Черчесовым и Унаи Эмери. Не надо пока переоценивать тренерские способности Карпина, он еще не стал заметной фигурой в тренерской профессии. Валерий еще достаточно молод, ему надо учиться и учиться. Но он старается и правильно делает, что соглашается на любые предложения. Таким образом он получает необходимый опыт.