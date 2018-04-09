Евгений Ловчев: Не надо пока переоценивать тренерские способности Карпина

— Мне кажется, что Карпин фигура больше медийная, он умеет интересно говорить, журналистам это нравится. Если же вспомнить игру всех команд, которые он тренировал, то ничего сверхестественного они не показывали.