Ещё
Евгений Ловчев: Не надо пока переоценивать тренерские способности Карпина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Ловчев: Не надо пока переоценивать тренерские способности Карпина 

Советский спорт 2 часа назад
— Мне кажется, что Карпин фигура больше медийная, он умеет интересно говорить, журналистам это нравится. Если же вспомнить игру всех команд, которые он тренировал, то ничего сверхестественного они не показывали.
Многие скажут, а как же два серебра «Спартака» при Карпине? Но здесь надо заметить, что он принял команды, находившиеся наверху. Да и состав был очень приличный. Карпин просто доделал работу за Черчесовым и Унаи Эмери. Не надо пока переоценивать тренерские способности Карпина, он еще не стал заметной фигурой в тренерской профессии. Валерий еще достаточно молод, ему надо учиться и учиться. Но он старается и правильно делает, что соглашается на любые предложения. Таким образом он получает необходимый опыт.
Советский спорт: последние новости
Врач «Лас-Пальмаса»: Эменике приехал в клуб с травмой и ничего нам не сказал Епанчинцев продолжит работать со «Спартаком» Владимир Маркин: Британские болельщики не опасаются ехать в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой6
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Тухель станет главным тренером «ПСЖ»
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение