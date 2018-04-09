ФК «Удинезе» вышел на матч итальянской Серии А в 10 разных комплектах форм

10 полевых футболистов итальянского клуба «Удинезе» вышли на матч 31-го тура Серии А в разных комплектах форм, в которых команда играла на протяжении последних десяти лет.

После встречи состоялся аукцион, который вёл легендарный защитник сборной Италии Чиро Феррара.

Отмечается, что самый дорогой лот — форма сезона-2002/03 — был продан за €1700.

«Удинезе» организовал торги совместно главным спонсором. Название акции Dacia the Auction. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Кроме того, клуб намерен снять документальный фильм и открыть приют для животных.

Ранее сообщалось, что «Лацио» поднялся в зону ЛЧ чемпионата Италии по футболу, обыграв «Удинезе».