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ФК «Удинезе» вышел на матч итальянской Серии А в 10 разных комплектах форм
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ФК «Удинезе» вышел на матч итальянской Серии А в 10 разных комплектах форм 

RT на русском 1 час назад
10 полевых футболистов итальянского клуба «Удинезе» вышли на матч 31-го тура Серии А в разных комплектах форм, в которых команда играла на протяжении последних десяти лет.
После встречи состоялся аукцион, который вёл легендарный защитник сборной Италии Чиро Феррара.
Отмечается, что самый дорогой лот — форма сезона-2002/03 — был продан за €1700.
«Удинезе» организовал торги совместно главным спонсором. Название акции Dacia the Auction. Вырученные средства пойдут на благотворительность.
Кроме того, клуб намерен снять документальный фильм и открыть приют для животных.
Ранее сообщалось, что «Лацио» поднялся в зону ЛЧ чемпионата Италии по футболу, обыграв «Удинезе».
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