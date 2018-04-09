Леонов обещал казанцам гастрономический фестиваль на «Финале четырех» 

В ходе «Финала четырех» волейбольной Лиги чемпионов в Казани организуют гастрономический фестиваль, сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник, 9 апреля министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов. По всей видимости, фестиваль пройдет в Парке Тысячелетия у «Баскет-холла». По словам Леонова, фестиваль планируется вместе с администрацией Казани. «Финал четырех» Казань принимает 12 и 13 мая. «Зенит» встретится с победителем полуфинальной пары — «Перуджа» (Италия) — «Локомотив» (Новосибирск, Россия).