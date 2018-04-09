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Раджа Наингголан: «Рома» надеется совершить подвиг в матче с «Барселоной»
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Раджа Наингголан: «Рома» надеется совершить подвиг в матче с «Барселоной» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» отметил, что его команда играла достойно в первой встрече. Хавбек также добавил, что римлянам нужно прибавить в реализации.
— Матч в Барселоне был неплохим, и я считаю, что нам немного не повезло, — цитирует пресс-служба УЕФА Наингголана. — Но играли мы достойно. Теперь нужно прыгнуть выше головы завтра. Надеюсь, получится хороший матч. Мы надеемся совершить подвиг.
У нас были шансы забить еще в первом матче с «Барселоной», мы создали много моментов в дуэли с «Фиорентиной». Но считаются лишь те из них, которые вы смогли воплотить в голы. Тренер уже говорил, что нам нужно прибавить в реализации, да мы и сами это понимаем. Надо выйти на поле с верой в себя и доказать, что мы можем до предела осложнить жизнь команде вроде «Барселоны».
Напомним, что матч «Рома» — «Барселона» состоится 10 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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