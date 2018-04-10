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«Рома» — «Барселона»: онлайн трансляция
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«Рома» — «Барселона»: онлайн трансляция 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Российский стадион
Во вторник, 10 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной». Игра пройдет на «Стадио Олимпико» и начнется в 21.45 по московскому времени. Первая встреча соперников завершилась со счетом 1:4. В группе римляне и каталонцы не встречались, это будет их вторая и последняя встреча в сезоне.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Рома» — «Барселона».
Сразу после финального свистка на сайте «СЭ» вас будут ждать обзор игры, хайлайты (видео), комментарии участников встречи и тренеров команд, а также наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Рома» — «Барселона».
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