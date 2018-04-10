«Рома» — «Барселона»: прямая трансляция — в 21.45

Сегодня на «Стадио Олимпико» в Риме пройдет ответная четвертьфинальная игра Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона». Игра начнется в 21.45 по Москве. Первая встреча этих команда прошла в Барселоне и завершилась сокрушительной победой хозяев — 4:1.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Рома» — «Барселона».

Сразу после финального свистка на сайте «СЭ» вас будут ждать обзор игры, хайлайты (видео), комментарии участников встречи и тренеров команд, а также наших ведущих авторов.

Прямая трансляция матча «Рома» — «Барселона».