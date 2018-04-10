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«Рома» — «Барселона»: прямая трансляция — в 21.45
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«Рома» — «Барселона»: прямая трансляция — в 21.45 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: Российский стадион
Сегодня на «Стадио Олимпико» в Риме пройдет ответная четвертьфинальная игра Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона». Игра начнется в 21.45 по Москве. Первая встреча этих команда прошла в Барселоне и завершилась сокрушительной победой хозяев — 4:1.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Рома» — «Барселона».
Сразу после финального свистка на сайте «СЭ» вас будут ждать обзор игры, хайлайты (видео), комментарии участников встречи и тренеров команд, а также наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Рома» — «Барселона».
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