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«Рома» — «Барселона»: трансляция — в 21.45
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«Рома» — «Барселона»: трансляция — в 21.45 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Сегодня, 10 апреля, на Олимпийском стадионе в Риме пройдет ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов — местная «Рома» примет испанскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по Москве. Первая встреча римлян и каталонцев в главном клубном турнире Европы завершилась сокрушительной победой хозяев — 4:1. Жеребьевка полуфиналов, напомним, состоится в пятницу.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Рома» — «Барселона».
Сразу после финального свистка на сайте «СЭ» вас будут ждать обзор игры, хайлайты (видео), комментарии участников встречи и тренеров команд, а также наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Рома» — «Барселона».
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