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«Рома» обратилась к болельщикам после разгрома «Барселоны»
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«Рома» обратилась к болельщикам после разгрома «Барселоны» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Пресс-служба «Ромы» отдала должное своим поклонникам после победы над «Барселоной» (3:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Итальянская команда сумела ликвидировать внушительный дефицит и получила путёвку в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы. «Мы хотим сказать спасибо тем, кто на стадионе и кто находится дома; кто сражался на поле; кто плачет, кто не перестаёт смеяться; кто говорит, что верил в успех, кто не верил и сейчас думает, что это всего лишь сон», — гласит сообщение клуба в сети «Твиттер». Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов пройдёт 13 апреля.
Посмотреть видео можно в «твиттере» футбольного клуба «Рома».
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