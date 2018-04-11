«Рома» обратилась к болельщикам после разгрома «Барселоны»

Пресс-служба «Ромы» отдала должное своим поклонникам после победы над «Барселоной» (3:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Итальянская команда сумела ликвидировать внушительный дефицит и получила путёвку в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы. «Мы хотим сказать спасибо тем, кто на стадионе и кто находится дома; кто сражался на поле; кто плачет, кто не перестаёт смеяться; кто говорит, что верил в успех, кто не верил и сейчас думает, что это всего лишь сон», — гласит сообщение клуба в сети «Твиттер». Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов пройдёт 13 апреля.

Посмотреть видео можно в «твиттере» футбольного клуба «Рома».