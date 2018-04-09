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«Катаются тихо — слышно, как муха летит»: дети из Ростова стали участниками «Ледникового периода»
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«Катаются тихо — слышно, как муха летит»: дети из Ростова стали участниками «Ледникового периода» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Юные фигуристы из Ростова — 11-летние Иван Кочетов и Настя Самойлова — стали участниками шоу «Ледниковый период. Дети». Тренировать ребят будет олимпийский чемпион Максим Траньков. Тренер Насти и Вани Антонина Молчанова рассказала о своих подопечных корреспонденту 161.ru.
— Они в паре уже семь лет. На лед встали в пять. Ребята побеждали во многих всероссийских и международных соревнованиях. Дети очень перспективные. Как-то на одном из соревнований судьи им сказали: «Мы слышали, как летает муха, но не слышали, как вы скользили». Это очень высокая оценка. Сильная сторона этой пары — техника конька, техника скольжения, — рассказала Антонина.
По ее словам, Настя и Ваня ездят на тренировки из Ростова в Аксай дважды в день с понедельника по субботу — в Ростове льда мало.
Хотя на тренировки уходит немало времени, Настя и Ваня — отличники. Девочка ведет свой видеоблог, а мальчик увлекается французским языком.
— У нас очень сильные соперники по шоу. Со многими мы встречались на соревнованиях. Но всё равно очень надеемся на победу, — подытожила тренер Антонина Молчанова.
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