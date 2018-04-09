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Уэлбек: «Могу играть вместе с Обамеянгом и Ляказеттом»
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Уэлбек: «Могу играть вместе с Обамеянгом и Ляказеттом» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Арсенала» Данни Уэлбек уверен, что он может сыграться с любым из нападающих «канониров».
"Как вы видите, я могу играть вместе с Пьером [Обамеянгом] и Ляказеттом. Это очень классно. Это еще больше мотивирует. Конкуренция присутствует, и это позволяет становиться лучше. Через подобное я прохожу на протяжении всей своей карьеры. В академии были приезжие ребята со всего мира, это всегда было непросто, но полезно.
Я знаю, что могу найти связь на поле с любым игроком нашей команды. Конечно, два гола помогут мне приобрести больше уверенности. В четверг мы хотим добиться победы и выйти в следующий раунд", — цитирует Уэлбека Sky Sports.
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