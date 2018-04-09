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Вальдано: «Бэйл не играет на 100 миллионов евро»
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Вальдано: «Бэйл не играет на 100 миллионов евро» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-генеральный директор "Реала" Хорхе Вальдано недоволен игрой Гарета Бэйла и нахваливает Криштиану Роналду.
— Бэйл не играет на 100 миллионов евро, он просто носит этот ценник на футболке.
[В течение дерби с «Атлетико»] Криштиану выглядел очень комфортно с физической точки зрения. Он играл по всему фронту атаки и наслаждался уверенностью в своих силах. В его дуэли с Лео Месси за право называться лучшим игроком мира есть абсолютно всё. Это «Реал» против «Барселоны», Европы против Южной Америки. Это битва двух гениев, — приводит слова Вальдано El Transistor.
Голевой пас Бэйла в матче с «Атлетико» (1:1) стал скорее вспышкой, Роналду же после вялого старта сезона наколотил уже 40 голов.
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