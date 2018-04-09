Вальдано: «Бэйл не играет на 100 миллионов евро»

— Бэйл не играет на 100 миллионов евро, он просто носит этот ценник на футболке.

[В течение дерби с «Атлетико»] Криштиану выглядел очень комфортно с физической точки зрения. Он играл по всему фронту атаки и наслаждался уверенностью в своих силах. В его дуэли с Лео Месси за право называться лучшим игроком мира есть абсолютно всё. Это «Реал» против «Барселоны», Европы против Южной Америки. Это битва двух гениев, — приводит слова Вальдано El Transistor.

Голевой пас Бэйла в матче с «Атлетико» (1:1) стал скорее вспышкой, Роналду же после вялого старта сезона наколотил уже 40 голов.