Капитан «Амкара» Занев может пропустить игру с «Рубином» из-за травмы

Капитан «Амкара» Петар Занев получил травму в субботнем матче 25-го тура российской премьер-лиги против «СКА-Хабаровск» (2:0). В одном из эпизодов игры футболист хабаровского клуба Дмитрий Кабутов совершил подкат, после которого Занев получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Как сообщает официальный сайт клуба, у Занева выявлено повреждение голеностопного сустава, а подозрение на перелом не подтвердилось.

Врач команды Сергей Долгомиров высказал сомнение, что защитник «Амкара» сможет принять участие в ближайшем матче пермской команды против «Рубина».

Матч «Амкар» — «Рубин» пройдет 14 апреля.