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Капитан «Амкара» Занев может пропустить игру с «Рубином» из-за травмы
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Капитан «Амкара» Занев может пропустить игру с «Рубином» из-за травмы 

SPORT24.ru 1 час назад
Капитан «Амкара» Петар Занев получил травму в субботнем матче 25-го тура российской премьер-лиги против «СКА-Хабаровск» (2:0). В одном из эпизодов игры футболист хабаровского клуба Дмитрий Кабутов совершил подкат, после которого Занев получил повреждение и был вынужден покинуть поле.
Как сообщает официальный сайт клуба, у Занева выявлено повреждение голеностопного сустава, а подозрение на перелом не подтвердилось.
Врач команды Сергей Долгомиров высказал сомнение, что защитник «Амкара» сможет принять участие в ближайшем матче пермской команды против «Рубина».
Матч «Амкар» — «Рубин» пройдет 14 апреля.
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