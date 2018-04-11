Полузащитник «СКА-Хабаровск» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей 

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по удалению футболиста Дмитрия Кабутова в матче «СКА-Хабаровск» — «Амкар» (0:2). «После матча в протокол не была внесена запись о том, что футболист Занев получил травму. 9 апреля мы получили письмо от „Амкара“, что футболист не принимает участия в тренировках из-за травмы и не сможет принять участия в следующем матча. Также мы получили два заключения из клиники, в котором говорится о серьезном повреждении голеностопного сустава — частичный разрыв связок. Поскольку имеется травматический случай, мы слушали дело с учётом этого.
За грубую игру, наказанной удалением и повлекшей травму соперника, было решено дисквалифицировать футболиста Кабутова на шесть матчей РФПЛ согласно ч.2 и ч.4 ст.94. В случае, если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями, будет иметь возможность принимать участие в тренировках или матчах по истечение 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на 3 матча. 22 апреля мы запросим документы у „Амкара“ о состоянии Занева. Если он уже будет тренироваться и/или принимает участие в матче, то КДК сократит дисквалификацию», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.