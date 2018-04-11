Ещё
Полузащитник «СКА-Хабаровск» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: sportdialog.ru
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по удалению футболиста Дмитрия Кабутова в матче «СКА-Хабаровск» — «Амкар» (0:2). «После матча в протокол не была внесена запись о том, что футболист Занев получил травму. 9 апреля мы получили письмо от „Амкара“, что футболист не принимает участия в тренировках из-за травмы и не сможет принять участия в следующем матча. Также мы получили два заключения из клиники, в котором говорится о серьезном повреждении голеностопного сустава — частичный разрыв связок. Поскольку имеется травматический случай, мы слушали дело с учётом этого.
За грубую игру, наказанной удалением и повлекшей травму соперника, было решено дисквалифицировать футболиста Кабутова на шесть матчей РФПЛ согласно ч.2 и ч.4 ст.94. В случае, если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями, будет иметь возможность принимать участие в тренировках или матчах по истечение 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на 3 матча. 22 апреля мы запросим документы у „Амкара“ о состоянии Занева. Если он уже будет тренироваться и/или принимает участие в матче, то КДК сократит дисквалификацию», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат.com: последние новости
В Италии ожидают, что Манчини покинет пост наставника «Зенита» в конце сезона Обнимание Мусы с Гончаренко – в фоторепортаже с тренировки ЦСКА За какой парой в плей-офф НХЛ вы будете следить с особым интересом?
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
УЕФА открыл дело в отношении Гвардиолы
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение