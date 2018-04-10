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Кировская «Родина» признана банкротом
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Кировская «Родина» признана банкротом 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Кировская «Родина», выступающая в чемпионате России по хоккею с мячом, признана банкротом, информирует Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Решение было принято Арбитражным судом Кировской области. К юридическому лицу, которое представляет клуб, предъявлены требования на внушительную сумму.
В сезоне-2017/18 «Родина» испытывала серьёзные финансовые трудности, из-за чего ей приходилось рассчитывать на хоккеистов молодёжного состава. Кировская команда потерпела 25 поражений в 26 матчах и заняла последнее место в турнирной таблице.
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