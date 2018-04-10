Кировская «Родина» признана банкротом

Кировская «Родина», выступающая в чемпионате России по хоккею с мячом, признана банкротом, информирует Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Решение было принято Арбитражным судом Кировской области. К юридическому лицу, которое представляет клуб, предъявлены требования на внушительную сумму.

В сезоне-2017/18 «Родина» испытывала серьёзные финансовые трудности, из-за чего ей приходилось рассчитывать на хоккеистов молодёжного состава. Кировская команда потерпела 25 поражений в 26 матчах и заняла последнее место в турнирной таблице.