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Кредиторы будут банкротить кировскую «Родину»
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Кредиторы будут банкротить кировскую «Родину» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Временный управляющий «Родины» провел собрание кредиторов, на котором присутствовавшие единогласно проголосовали за банкротство клуба. Следующим шагом станет обращение в арбитражный суд с заявлением о признании «Родины» банкротом и открытии конкурсного производства сроком на полгода. Напомним, в октябре 2017 года Арбитражный суд Кировской области ввел в отношении ХК «Родина» процедуру наблюдения. Общая задолженность клуба составляет 67 млн рублей. Финансовые трудности уже сказались на спортивных успехах клуба. В турнирной таблице Чемпионата России по хоккею с мячом «Родина» заняла последнее место, выиграв лишь один матч из 26.
Фото: правительство Кировской области
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