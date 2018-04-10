Кредиторы будут банкротить кировскую «Родину»

Временный управляющий «Родины» провел собрание кредиторов, на котором присутствовавшие единогласно проголосовали за банкротство клуба. Следующим шагом станет обращение в арбитражный суд с заявлением о признании «Родины» банкротом и открытии конкурсного производства сроком на полгода. Напомним, в октябре 2017 года Арбитражный суд Кировской области ввел в отношении ХК «Родина» процедуру наблюдения. Общая задолженность клуба составляет 67 млн рублей. Финансовые трудности уже сказались на спортивных успехах клуба. В турнирной таблице Чемпионата России по хоккею с мячом «Родина» заняла последнее место, выиграв лишь один матч из 26.

Фото: правительство Кировской области