Пасха и ДТП на Мызинском мосту больше всего интересовали нижегородцев на минувшей неделе

«Яндекс» проанализировал запросы пользователей за период со 2 по 9 апреля и выделил темы и события, интерес к которым резко вырос за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального представительства компании.

Для некоторых из них сделаны пояснения и приведены примеры запросов (в квадратных скобках).

Пользователи нижегородской области активно интересовались следующими российскими и международными темами и событиями:

1. Пасха — 100 баллов

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2. Рецепты кулича и пасхи — 100 баллов

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3. Пасхальные яйца — 95 баллов

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5. Новая серия мультфильма «Простоквашино» — 95 баллов

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6. Премьера фильма «Гоголь. Вий» — 88 баллов

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7. Благовещение — 86 баллов

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8. ДТП на Мызинском мосту — 84 балла

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9. Схождение благодатного огня — 78 баллов

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10. Матч «Барселона — Рома», футбол — 76 баллов

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