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СМИ: Российские и аргентинские футбольные хулиганы планируют атаку на англичан во время ЧМ-2018
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СМИ: Российские и аргентинские футбольные хулиганы планируют атаку на англичан во время ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
Как информирует The Sun, российские и аргентинские футбольные хулиганы планируют нападение на англичан и ведут переговоры по этому поводу. Более того, сообщается, что россияне специально отправились в Аргентину, чтобы спланировать совместные действия.
Напомним, во время Евро-2016 во Франции произошли стычки российских и английских болельщиков. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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