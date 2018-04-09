Команда Минобороны России победила на открытом чемпионате Бельгии по динамичной стрельбе

Бороться за победу в турнире, который прошел под эгидой CISM, приехали 33 команды из восьми стран –— соперниками россиян были военнослужащие Германии, Франции, Испании, Бельгии, Эстонии, Голландии и Люксембурга.

Команда Министерства обороны Российской Федерации впервые приняла участие в открытом чемпионате Бельгии по динамичной стрельбе среди военнослужащих. Дебютное выступление российских стрелков обернулось настоящим триумфом: они стали абсолютными победителями соревнований.

Бороться за победу в турнире, который прошел в бельгийском городе Марш-ан-Фамен под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), приехали 33 команды из восьми стран –— соперниками россиян были военнослужащие Германии, Франции, Испании, Бельгии, Эстонии, Голландии и Люксембурга.

Победу стрелков из России можно с полным правом назвать безоговорочной –— они не имели равных как в командном зачете, так и в личном: весь пьедестал почета заняли российские спортсмены.