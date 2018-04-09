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Эллардайс обсудит с Руни его агрессивную реакцию на замену в матче с «Ливерпулем»
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Эллардайс обсудит с Руни его агрессивную реакцию на замену в матче с «Ливерпулем» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Эвертона» Сэм Эллардайс рассказал, что обсудит с Уэйном Руни его недовольство заменой на 57-й минуте матча против «Ливерпуля» (0:0).
"Разочарование Уэйна понятно. Он настоящий фанат «Эвертона» всю свою жизнь, он дебютировал за этот клуб в 16 лет. Это был большой матч, дерби против «Ливерпуля» на родном стадионе, и вдруг тренер убирает его с поля так рано.
Это было слишком эмоционально для него, он не мог не показать свое недовольство. На днях мы сядем с ним и обсудим случившееся, посмотрим, к чему это приведет. Я уверен, что он уже немного успокоился", — цитирует Эллардайса Sky Sports.
Публикация от #فل_رياضة_فل_تعب_خيو (@cn_sport1)
7 Апр 2018 в 10:32 PDT  Эллардайс: «Можем сетовать на неудачу, мы вынудили „Ливерпуль“ играть под давлением»
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