Эллардайс обсудит с Руни его агрессивную реакцию на замену в матче с «Ливерпулем»

"Разочарование Уэйна понятно. Он настоящий фанат «Эвертона» всю свою жизнь, он дебютировал за этот клуб в 16 лет. Это был большой матч, дерби против «Ливерпуля» на родном стадионе, и вдруг тренер убирает его с поля так рано.

Это было слишком эмоционально для него, он не мог не показать свое недовольство. На днях мы сядем с ним и обсудим случившееся, посмотрим, к чему это приведет. Я уверен, что он уже немного успокоился", — цитирует Эллардайса Sky Sports.

Публикация от #فل_رياضة_فل_تعب_خيو (@cn_sport1)

7 Апр 2018 в 10:32 PDT Эллардайс: «Можем сетовать на неудачу, мы вынудили „Ливерпуль“ играть под давлением»