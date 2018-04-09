Учащиеся школы №1236 стали призерами городских соревнований по самбо

Финальный этап городских соревнований школьной спортивной лиги по самбо состоялся недавно в столице. Участие в соревнованиях приняли учащиеся школы № 1236.

— Соревнования проводились среди юношей и девушек в возрасте от 10 до 17 лет. Представители школы № 1236 под руководством тренера Станислава Головачева стали обладателями призовых мест в личном зачете — в копилке команды одно золото, одно серебро и четыре третьих места, — сообщили в администрации учебного заведения.

Победители были награждены медалями и дипломами. (то)