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Учащиеся школы №1236 стали призерами городских соревнований по самбо
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Учащиеся школы №1236 стали призерами городских соревнований по самбо 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Финальный этап городских соревнований школьной спортивной лиги по самбо состоялся недавно в столице. Участие в соревнованиях приняли учащиеся школы № 1236.
— Соревнования проводились среди юношей и девушек в возрасте от 10 до 17 лет. Представители школы № 1236 под руководством тренера Станислава Головачева стали обладателями призовых мест в личном зачете — в копилке команды одно золото, одно серебро и четыре третьих места, — сообщили в администрации учебного заведения.
Победители были награждены медалями и дипломами. (то)
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