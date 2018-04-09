«ОБС» обыграл «ИзюмовЪ»

Команда по футболу «ОБС» одолела коллектив «ИзюмовЪ» в матче 28-го тура Южной ветеранской лиги в субботу, 7 апреля.

По итогам проведенной игры, районные футболисты разгромили противников со счетом 10:1, тем самым принеся команде 67 очков. Такой результат снова определил ОБСовцев на четвертое место в турнирной таблице, позволив «Востоку-сервису», «Интеру» и «Форе» выйти вперед. Однако у «ОБС» остается одна игра в запасе, которая позволит команде побороться за третье место в зачете.

Следующую игру районные спортсмены проведут с коллективом «Восток-Сервис», который сейчас занимает лидирующую позицию в Южной ветеранской лиге. Победа принесет ОБСовцам три очка, а значит, они уже смогут разделить с «Интером» второе место.

Дата и время проведения турнира пока уточняется.