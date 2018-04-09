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Торрес — болельщикам «Атлетико»: «Скоро окажусь на вашей стороне»
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Торрес — болельщикам «Атлетико»: «Скоро окажусь на вашей стороне» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий
"Атлетико"
Фернандо Торрес в своем Инстаграме обратился к болельщикам команды. Сегодня 34-летний форвард заявил, что покинет «матрасников» по окончании нынешнего сезона.
— Скоро вернусь на прежнее место, на вашу сторону, где все началось, — написал Торрес. — И буду смотреть на игру своего «Атлетико» и поддерживать его, чтобы он выиграл матч. Хотя на самом деле результаты это не самое главное.
Торрес — воспитанник «Атлетико». Он играл за «матрасников» с 2001 по 2007 год, после чего выступал за «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». В 2015 году он вернулся в клуб из Мадрида. В общей сложности в составе «Атлетико» он провел 393 матча, забив 126 мячей и сделав 32 голевые передачи.
"Это мой последний сезон в «Атлетико». Фернандо Торрес объявил об уходе из мадридского клуба
Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezó. Y me sentaré a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido… aunque en realidad el resultado sea lo de menos. #ForzaAtleti
Публикация от ғᴇʀɴᴀɴᴅᴏ ᴛᴏʀʀᴇs (@fernandotorres) 9 Апр 2018 в 6:56 PDT
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