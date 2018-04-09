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Занятие Ананидзе на беговой дорожке. Видео
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Занятие Ананидзе на беговой дорожке. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе продолжает восстановление после травмы колена и уже проводит занятия на беговой дорожке в клинике «Вилла Стюарт» в Риме.
Напомним, что 24 марта Ананидзе получил разрыв крестообразных связок в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы (4:0). 28 марта он был прооперирован.
Восстановление Джано продолжается. Сегодня наш футболист работал на беговой дорожке. 🔴⚪️💪#Спартак #Джано #Spartak pic.twitter.com/NcYrE4uy0g
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 апреля 2018 г.
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