Всемирный день здоровья отметили жители Митина

Всемирный день здоровья отметили в библиотеке № 233 района Митино. В честь этой даты здесь провели турнир «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!». Участники ответили на вопросы викторины «Азбука здоровья» о здоровом образе жизни и узнали много нового о лекарственных свойствах растений.

Кроме того, гости смогли ознакомиться с выставкой «Быть здоровым — модно, полезно, красиво», где были представлены книги с рекомендациями, которые помогут не только сохранить здоровье, но и обрести хорошее настроение. (ср)