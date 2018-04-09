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Всемирный день здоровья отметили жители Митина
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Всемирный день здоровья отметили жители Митина 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Всемирный день здоровья отметили в библиотеке № 233 района Митино. В честь этой даты здесь провели турнир «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!». Участники ответили на вопросы викторины «Азбука здоровья» о здоровом образе жизни и узнали много нового о лекарственных свойствах растений.
Кроме того, гости смогли ознакомиться с выставкой «Быть здоровым — модно, полезно, красиво», где были представлены книги с рекомендациями, которые помогут не только сохранить здоровье, но и обрести хорошее настроение. (ср)
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