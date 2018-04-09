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Аниматор записал на видео 100 стилей походки
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Аниматор записал на видео 100 стилей походки 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Кевин Пэрри, художник-аниматор студии Laika записал уморительное видео «100 прогулок». На нем он, встав на беговую дорожку, изобразил 100 разных стилей походки. Медленная и быстрая, в стиле Джексона и в стиле мима, с чаем и с зонтиком в руках… на любой вкус!
Такие видео помогают художникам списать характерные движения для того или иного персонажа, но выглядит это просто уморительно. Смотрите сами!
Источник: Kevin Parry
Кстати, у него еще есть видео с тем, как можно по-разному садиться. Не 100, но 50 вариантов, тоже достаточно!
Источник: Kevin Parry
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