Аниматор записал на видео 100 стилей походки 

Кевин Пэрри, художник-аниматор студии Laika записал уморительное видео «100 прогулок». На нем он, встав на беговую дорожку, изобразил 100 разных стилей походки. Медленная и быстрая, в стиле Джексона и в стиле мима, с чаем и с зонтиком в руках… на любой вкус!
Такие видео помогают художникам списать характерные движения для того или иного персонажа, но выглядит это просто уморительно. Смотрите сами!
Источник: Kevin Parry
Кстати, у него еще есть видео с тем, как можно по-разному садиться. Не 100, но 50 вариантов, тоже достаточно!
Источник: Kevin Parry
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и Вконтакте.
Интересное по теме: Блогер построил орган из поющих игрушек Ферби, и звучит он чудовищно