Кэхилл больше не верит в попадание «Челси» в топ-4 АПЛ

Защитник «Челси» Гари Кэхилл не скрывает, что смирился с непопаданием в первую четверку Премьер-лиги по итогам текущего сезона.

"Верю ли я, что «Тоттенхэм» потеряет больше восьми очков за оставшиеся матчи? Нет, этого не случится. Столь сильная команда не позволит себе так провалиться на финише. Конечно, мы не сдаемся и продолжим делать все от нас зависящее, но мы понимаем, что сезон пошел совсем не по нашему плану. Спасти его может только победа в Кубке Англии", — цитирует Кэхилла Evening Standard.

"Челси" занимает пятое место в Премьер-лиге, отставая от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» на 10 очков.