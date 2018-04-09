В Росгвардии лучшие рыболовы трудятся в финансовом отделе

Зимняя рыбалка, как вид спорта. На днях сотрудники и военнослужащие Росгвардии ХМАО-Югры посостязались в искусстве зимней рыбалки. Росгвардейцы разделились на 5 команд и 2 часа демонстрировали ловкость владения ледорубом и спиннингом для зимней рыбалки. Поболеть за спортсменов приехали их семьи. В спортивном азарте время пролетело незаметно.

В итоге первое место досталось команде финансово-экономического отдела, почётное второе место заслужили сотрудники управления вневедомственной охраны, а третье место у отдела государственного контроля. Все победители получили медали и дипломы.

«Эти мероприятия важны для сплочения личного состава, формирования командного духа, а так же поддержания дружеской атмосферы в коллективе», — считает заместителя начальника Управления Росгвардии по ХМАО — Югре — начальника отделения по работе с личным составом Дмитрий Третьяков

Рыбак с самой верной группой поддержки