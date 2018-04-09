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Ди Франческо: «Барселону» строили несколько лет, это ее главная сила»
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Ди Франческо: «Барселону» строили несколько лет, это ее главная сила» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо назвал стабильную многолетнюю работу главной силой «Барселоны». «Рома» и «Барселона» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля. Первую встречу каталонцы выиграли со счетом 4:1.
"Я часто слышу разговоры о менталитете победителей. У нас его в прошлом было маловато, его вырабатывают за счет стабильности. Если мы хотим сделать немыслимое, мы должны играть со страстью и верой до финального свистка. Мы обязаны выложиться полностью.
Помните, что «Барселона» была выстроена не сразу. Ее строили несколько лет, а не пять-шесть месяцев или пару дней. Думаю, это главная сила «Барселоны», — цитирует ди Франческо пресс-служба УЕФА.
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