Ди Франческо: «Барселону» строили несколько лет, это ее главная сила»

Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо назвал стабильную многолетнюю работу главной силой «Барселоны». «Рома» и «Барселона» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля. Первую встречу каталонцы выиграли со счетом 4:1.

"Я часто слышу разговоры о менталитете победителей. У нас его в прошлом было маловато, его вырабатывают за счет стабильности. Если мы хотим сделать немыслимое, мы должны играть со страстью и верой до финального свистка. Мы обязаны выложиться полностью.