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Ди Франческо: «Я в „Роме“ никто, просто часть этого клуба»
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Ди Франческо: «Я в „Роме“ никто, просто часть этого клуба» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Ромы» Эусебио ди Франческо поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».
"Давайте не будем забывать, что «Барселона» была построена не за две недели. На это ушли годы. И я считаю, что в этом и заключается ее главная сила.
Я в «Роме» никто, просто часть этого клуба. Пытаюсь передать свои идеи, убедить людей. Я стараюсь вкладывать в работу всю душу. Конечно, все мы ошибаемся. Но мне нужно свести число своих ошибок к минимуму", — сказал тренер.
В первом матче противостояния «Рома» уступила «Барселоне» со счетом 1:4.
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