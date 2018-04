«Ман Сити» — «Ливерпуль». Фото из победной раздевалки

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле опубликовал фото из раздевалки команды после победы над «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). «Красные» выиграли по сумме двух встреч (3:0, 2:1) и пробились в полуфинал.

"Это запоминающийся вечер! Путешествие не окончено… Празднуем, «красные»!" — написал Миньоле в Твиттере.

A night to remember! This journey is not over… Enjoy the celebrations, Reds! 🔴 #YNWA #LFC #UCL pic.twitter.com/oz5Uh0e73W

— Simon Mignolet (@SMignolet) 10 апреля 2018 г.

Манчестер Сити — Ливерпуль