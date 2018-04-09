Раджа Наингголан: Надеемся совершить подвиг в матче с «Барселоной»

«Матч в Барселоне был неплохим, и я считаю, что нам немного не повезло. Но играли мы достойно. Теперь нужно прыгнуть выше головы завтра. Надеюсь, получится хороший матч. Мы надеемся совершить подвиг.

У нас были шансы забить еще в первом матче с „Барселоной“, мы создали много моментов в дуэли с „Фиорентиной“. Но считаются лишь те из них, которые вы смогли воплотить в голы.

Тренер уже говорил, что нам нужно прибавить в реализации, да мы и сами это понимаем. Надо выйти на поле с верой в себя и доказать, что мы можем до предела осложнить жизнь команде вроде „Барселоны“, — цитирует Наингголана официальный сайт УЕФА.

Матч „Рома“ — „Барселона“ состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче „Барселона“ победила со счетом 4:1.