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Раджа Наингголан: Надеемся совершить подвиг в матче с «Барселоной»
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Раджа Наингголан: Надеемся совершить подвиг в матче с «Барселоной» 

Советский спорт 1 час назад
«Матч в Барселоне был неплохим, и я считаю, что нам немного не повезло. Но играли мы достойно. Теперь нужно прыгнуть выше головы завтра. Надеюсь, получится хороший матч. Мы надеемся совершить подвиг.
У нас были шансы забить еще в первом матче с „Барселоной“, мы создали много моментов в дуэли с „Фиорентиной“. Но считаются лишь те из них, которые вы смогли воплотить в голы.
Тренер уже говорил, что нам нужно прибавить в реализации, да мы и сами это понимаем. Надо выйти на поле с верой в себя и доказать, что мы можем до предела осложнить жизнь команде вроде „Барселоны“, — цитирует Наингголана официальный сайт УЕФА.
Матч „Рома“ — „Барселона“ состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче „Барселона“ победила со счетом 4:1.
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