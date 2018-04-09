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Кирьяков: «Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ»
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Кирьяков: «Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ» 

Soccer News 45 минут назад
Фото: Soccer News
Известный тренер, а в прошлом футболист Сергей Кирьяков высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.
"Красно-белые" — основная опасность для «железнодорожников» в гонке преследования. Тем более игра «Локо» с «Амкаром» показала, что успокаиваться рано, что «Локомотив» может преподнести еще один такой же сюрприз. Думаю, что сейчас все — в руках игроков: все зависит от того, насколько серьезно они отнесутся к предстоящим матчам. Конечно, на горизонте маячат золотые медали, тем не менее до них еще далеко. У «красно-зеленых» есть гандикап, но если они его растеряют, сами будут виноваты. А так — в футболе все возможно. Уверен, что нас еще ждет увлекательная борьба за первое место", — цитирует 48-летнего специалиста rusfootball.info.
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