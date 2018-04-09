Маркин: британские болельщики не боятся ехать в Россию на ЧМ-2018 по футболу 

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин заявил, что британские болельщики не опасаются ехать на предстоящий чемпионат мира по футболу.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Где-то полгода назад в России состоялась встреча с британскими болельщиками. Наши фанаты общались с ними, играли в футбол. Гости были в полном восторге от Москвы, от мероприятия. Никаких вопросов не было, что они чего-то опасаются», — сказал Маркин.
Ранее сообщалось, что представитель Белого дома рекомендовал американским болельщикам не ехать на ЧМ-2018 по футболу.