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Маркин: британские болельщики не боятся ехать в Россию на ЧМ-2018 по футболу
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Маркин: британские болельщики не боятся ехать в Россию на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин заявил, что британские болельщики не опасаются ехать на предстоящий чемпионат мира по футболу.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Где-то полгода назад в России состоялась встреча с британскими болельщиками. Наши фанаты общались с ними, играли в футбол. Гости были в полном восторге от Москвы, от мероприятия. Никаких вопросов не было, что они чего-то опасаются», — сказал Маркин.
Ранее сообщалось, что представитель Белого дома рекомендовал американским болельщикам не ехать на ЧМ-2018 по футболу.
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