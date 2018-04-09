Маркин: британские болельщики не боятся ехать в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Об этом сообщает РИА Новости.

«Где-то полгода назад в России состоялась встреча с британскими болельщиками. Наши фанаты общались с ними, играли в футбол. Гости были в полном восторге от Москвы, от мероприятия. Никаких вопросов не было, что они чего-то опасаются», — сказал Маркин.

Ранее сообщалось, что представитель Белого дома рекомендовал американским болельщикам не ехать на ЧМ-2018 по футболу.