РФС призвал болельщиков «Арсенала» не искать приключений в Москве

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин призвал болельщиков лондонского «Арсенала», которые планируют приехать в Москву на матч Лиги Европы с ЦСКА, не ввязываться в конфликты.

«Если английские болельщики едут в Москву посмотреть футбол, то им бояться нечего. Если они приедут и начнут искать приключения, тогда могут их найти. С учётом желания обеих сторон, конфликт может вспыхнуть очень легко. Но если вы уже приехали — не провоцируйте, не кричите, не обзывайтесь, тогда все будет нормально», — приводит слова Маркина ТАСС

Он отметил, что у РФС есть списки английских болельщиков, которым запрещён проход на стадионы.

«Мы направляем эти списки, рекомендуем, а пропуском болельщиков занимаются правоохранительные органы и администрации стадионов», — добавил функционер.

Матч ЦСКА — «Арсенал» пройдёт 12 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее сообщалось, что фанаты «Арсенала» получат подарки перед матчем Лиги Европы с ЦСКА.