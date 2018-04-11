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РФС призвал болельщиков «Арсенала» не искать приключений в Москве
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РФС призвал болельщиков «Арсенала» не искать приключений в Москве 

RT на русском 45 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин призвал болельщиков лондонского «Арсенала», которые планируют приехать в Москву на матч Лиги Европы с ЦСКА, не ввязываться в конфликты.
«Если английские болельщики едут в Москву посмотреть футбол, то им бояться нечего. Если они приедут и начнут искать приключения, тогда могут их найти. С учётом желания обеих сторон, конфликт может вспыхнуть очень легко. Но если вы уже приехали — не провоцируйте, не кричите, не обзывайтесь, тогда все будет нормально», — приводит слова Маркина ТАСС.
Он отметил, что у РФС есть списки английских болельщиков, которым запрещён проход на стадионы.
«Мы направляем эти списки, рекомендуем, а пропуском болельщиков занимаются правоохранительные органы и администрации стадионов», — добавил функционер.
Матч ЦСКА — «Арсенал» пройдёт 12 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Ранее сообщалось, что фанаты «Арсенала» получат подарки перед матчем Лиги Европы с ЦСКА.
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