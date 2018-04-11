Прокопец рассказал, почему заседание по вопросу Сапеты перенесено на 19 апреля

Спортивный юрист Михаил Прокопец , представляющий интересы Александра Сапеты , рассказал, с чем связан перенос на 19 апреля заседания палаты по разрешению споров РФС по иску футболиста к «Динамо». «Динамо» попросило дать время на заключение мирового соглашения. Сторона игрока всегда была открыта к переговорам и готова до сих пор. Другой вопрос, что до сегодняшнего дня от клуба не поступало адекватных предложений», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым Заседание, на котором должен был быть рассмотрен конфликт бело-голубых с Сапетой, должен был состояться сегодня, 11 апреля.