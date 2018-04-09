Ковальчук — «рейнджер», финал Капелло и будущее Хабиба

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 8 апреля.

ТРАНСФЕР. Ковальчук договорился с «Рейнджерс». В НХЛ он получит шесть миллионов долларов в год Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Илья Ковальчук достиг предварительной договоренности о переходе в «Рейнджерс» и, скорее всего, пополнит состав клуба из Нью-Йорка. 34-летний форвард сможет подписать контракт только 1 июля — в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ. По нашим данным, зарплата Ковальчука в «Рейнджерс» составит около шести миллионов долларов за сезон, срок контракта пока находится в стадии обсуждения — стороны ведут переговоры о двухлетнем или трехлетнем контракте.

МОЖНО И ПОБОЛЬШЕ. UFC зажимает гонорары даже Хабибу Самый влиятельный в мире промоушен в мире смешанных единоборств UFC провел турнир в Бруклине. Самый крутой боец из России Хабиб Нурмагомедов стал, наконец, чемпионом, завоевав титул в легком весе. Но гонорары участников турнира оказались весьма скромны. По крайней мере те суммы, о которых объявлено официально.

СБОРНАЯ. Радулов, Тарасенко, Дадонов. Кто приедет в сборную, а кто нет? За океаном закончился регулярный чемпионат НХЛ. Финиш регулярки — повод заглянуть в будущее. В связи с отсутствием НХЛ в Пхенчхане обычно проходной для олимпийского сезона такой турнир, как чемпионат мира, с точки зрения силы составов становится самым интригующим событием года. Не только для сборной России. Скучно в мае на чемпионате мира точно не будет. А на кого уже сейчас может рассчитывать сборная России?

МНЕНИЕ. Почему Каррера — не Манчини Сейчас это выглядит картинкой из другой жизни и мемом для болельщиков "Спартака" . После победы над красно-белыми в августе прошлого года несколько игроков "Зенита" дают в кадр пять — ведь принципиальный соперник разгромлен со счетом 5:1! Тогда невозможно было поверить, что после 24 матчей сине-бело-голубые окажутся только на пятом месте.

ЭКСКЛЮЗИВ. Кирилл Панченко : «Мбаппе в 19 лет феерит в Европе. Почему у Головина не получится?» В понедельник в заключительном матче тура встретятся ЦСКА и «Динамо». Полузащитник бело-голубых в интервью «СЭ» рассказал о дерби с красно-синими и поделился мнениями о Роналду, Вернблуме и Саранске.

ФИНАЛ. " Капелло для меня умер". Каким запомнился дон Фабио в сборной России Фабио Капелло заявил о завершении тренерской карьеры. 71-летний специалист отказался от идеи принять сборную Италии. Вспоминаем, каким тренером был Капелло.

ФИНАЛИСТ. Ц-СКА-зка. Москва победила Питер В шестом матче решающей серии Западной конференции ЦСКА одержал волевую победу над СКА (3:2 ОТ) и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с «Ак Барсом». Действующий чемпион сложил полномочия.

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