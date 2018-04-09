Вратарь и гоняла

В сезоне-1995/96 "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюссона стал первым клубом в истории английского футбола, который дважды сделал «золотой дубль» — выиграл премьер-лигу и Кубок Англии.

Дэвид Бекхэм, Однако триумфальный для МЮ сезон-1995/96 был сильно подпорчен малоизвестным клубом «Ротор» из России. С «Манчестер Юнайтед» «Ротор» встретился в 1/32 финала Кубка УЕФА (турнир, известный ныне как Лига Европы). В Англии и представить не могли, что суперкоманда Алекса Фергюссона, в которой уже блистали Пол Скоулз Гари и Фил Нэвиллы, может оступиться. Сам Фергюссон перед игрой сказал: «Мы пройдем „Ротор“ в любом случае. Нам не важно, что у них играет лучший бомбардир России Олег Веретенников ».

Однако маэстро ошибся. Первый матч в Волгограде закончился нулевой ничьей, а затем произошла сенсация на «Олд Траффорд». Всю неожиданность сюжета хорошо передает фраза, сказанная комментатором параллельного матча «Ливерпуль» — «Алания». «Мне только что сообщили… Но я не уверен в правдоподобности.. Верно, какая-то ошибка… Так вот, после первого тайма „Манчестер Юнайтед“ проигрывает „Ротору“ 0:2. Повторюсь, информация не на сто процентов достоверная, сейчас постараюсь выяснить у коллег». Информация оказалась верной.

Разумеется, не обошлось без участия Веретенникова, забившего второй мяч. Хозяева смогли лишь сравнять счет, но зато каким способом! Главным героем стал вратарь МЮ Петер Шмейхель, который забил второй мяч за минуту до конца основного времени. Забил он головой, опередив все того же Веретенникова. В итоге по сумме двух встреч вперед прошел российский клуб.

В эти дни основные действующие лица того матча Веретенников и Шмейхель принимают активное участие в подготовке к ЧМ-2018. В минувшие выходные Веретенников открыл Парк футбола ЧМ-2018 в родном Волгограде. Шмейхель в ближайший уик-энд откроет Парк в Саранске.