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Виктор Булатов покинул «Чайку»
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Виктор Булатов покинул «Чайку» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Трехкратный чемпион России в составе "Спартака" Виктор Булатов, с января возглавлявший «Чайку» из села Песчанокопское, покинул команду, которая сейчас занимает седьмое место в зоне «Юг» второго дивизиона. О причинах ухода сам Булатов рассказал в интервью «СЭ».
— Проблема в том, что это частный клуб, и положение хозяин — барин здесь работает в полной мере, — начал Булатов. — За последние полтора месяца без согласования со мной убрали трех футболистов, находившихся на контрактах. Причем одного — уже после второго матча. Все это сильно бьет по психологии команды.
План подготовки зимой составлялся еще до моего назначения. Например, туда включили Кубок ФНЛ, что делать было категорически нельзя, учитывая кардинальное обновление «Чайки» и ранний старт чемпионата. По логике, президент сначала приглашает тренера, а тот уже расписывает программу сборов.
Хорошо, когда успешные бизнесмены, такие, как Андрей Чайка, вкладывают личные деньги в футбол. Но они должны понимать, что в футболе — свои законы. За два месяца, поменяв полсостава и стиль команды, невозможно создать коллектив, который будет побеждать в каждом матче. Впрочем, я все равно благодарен Чайке за доверие, получил полезный опыт. В будущем в своей работе сделаю определенные поправки. А клубу желаю успехов. (Александр КРУЖКОВ)
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