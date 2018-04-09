Кириченко: «Локомотив» вряд ли упустит чемпионство" 

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко поделился мнением о борьбе за чемпионство в РФПЛ.
"Спартак" догонит «Локомотив»? Я еще в межсезонье сказал, что вряд ли «Локомотив» упустит чемпионство и сейчас так думаю. В принципе, немного нагнетается обстановка к «Локомотиву» от СМИ, а по делу команда Юрия Семина проиграла один раз, при том, что хорошо сыграл «Амкар». Всего лишь одно поражение «Локомотива» не сильно повлияло на расстановку сил в чемпионате. Тем более я не думаю, что «Спартак» выиграет все свои матчи", — цитирует бывшего футболиста sport24.ru.