Кириченко: «Погребняк в сборной? Сложно сказать, но он выглядит неплохо»

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о ходе борьбы за чемпионство в РФПЛ.

«Погребняк в сборной? Мне сложно сказать, я видел только матч с «Спартаком» . Он выглядит неплохо, это вопрос больше тренерскому штабу, нужен он сборной или нет.

«Спартак» догонит «Локомотив»? Я еще в межсезонье сказал, что вряд ли «Локомотив» упустит чемпионство и сейчас так думаю. В принципе, немного нагнетается обстановка к «Локомотиву» от СМИ, а по делу команда Юрия Семина проиграла один раз, при том, что хорошо сыграл «Амкар». Всего лишь одно поражение «Локомотива» не сильно повлияло на расстановку сил в чемпионате. Тем более я не думаю, что «Спартак» выиграет все свои матчи.

Чем я сейчас занимаюсь? Отдыхаю и учусь. Есть желание работать и скорее всего в межсезонье будет ясно, где я буду работать. Учусь на тренерскую лицензию PRO и надеюсь в декабре получу ее» — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.