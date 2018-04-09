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Кириченко: «Погребняк в сборной? Сложно сказать, но он выглядит неплохо»
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Кириченко: «Погребняк в сборной? Сложно сказать, но он выглядит неплохо» 

SPORT24.ru 22 минуты назад
Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о ходе борьбы за чемпионство в РФПЛ.
«Погребняк в сборной? Мне сложно сказать, я видел только матч с «Спартаком». Он выглядит неплохо, это вопрос больше тренерскому штабу, нужен он сборной или нет.
«Спартак» догонит «Локомотив»? Я еще в межсезонье сказал, что вряд ли «Локомотив» упустит чемпионство и сейчас так думаю. В принципе, немного нагнетается обстановка к «Локомотиву» от СМИ, а по делу команда Юрия Семина проиграла один раз, при том, что хорошо сыграл «Амкар». Всего лишь одно поражение «Локомотива» не сильно повлияло на расстановку сил в чемпионате. Тем более я не думаю, что «Спартак» выиграет все свои матчи.
Чем я сейчас занимаюсь? Отдыхаю и учусь. Есть желание работать и скорее всего в межсезонье будет ясно, где я буду работать. Учусь на тренерскую лицензию PRO и надеюсь в декабре получу ее» — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.
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