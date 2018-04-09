Появились первые 12 минут Extinction

На YouTube-канале наш коллег с IGN появились первые 12 минут симулятора геноцида огров разных мастей Extincion.

Главный герой Авил является последним из Стражей, которые поклялись защищать людей от больших и малых огров, с которыми давным-давно была жестокая война. Время шло, рассказы про каких-то больших монстров стали походить на сказку. Теперь Авилу придется уничтожать великанов, защищать города и помогать беженцам.

Extincion выходит 10 апреля на PC, Xbox One и PS4.

По легенде они — Ravenii, наступающие орды кровожадных чудовищ ростом 45 метров, желающих истребить человечество. Вы — один из последних Стражей мира, солдат по имени Avil, обученный воевать с полчищами Ravenii. Уничтожайте великанов, защищайте города и помогайте беженцам.

Сюжетная кампания: выполните захватывающую миссию по спасении человечества. Второстепенные задания: выполняйте поручения и получайте за это усилители для основной кампании. Система боевых навыков: перемещайтесь горизонтально и вертикально, бегайте по стенам и прыгайте с кнутом, чтобы атаковать с воздуха. Интерактивный игровой мир: по игре можно свободно перемещаться, разрушать всё вокруг и использовать предметы обстановки в бою. Бесчисленные боевые сценарии: все поля боя разные, так что каждый новый бой будет проходить в непривычных условиях. Режим схватки: создавайте уникальные поля боя и приглашайте игроков из интернета сразиться за рекордный счет. Режим истребления: отбивайте нескончаемые полчища врагов. Ravenii и их приспешники будут нападать волнами, одна за другой.