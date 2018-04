Немецкий киберфутболист выиграл ESWC

Киберфутболист FUTWIZ Фабиан «Dubzje» Де Кей стал победителем Electronic Sports World Cup (ESWC) в дисциплине FIFA 18 на платформе Xbox One. В финале 20-летний немец переиграл своего соотечественника Марио «MMayo» Райболда (5:2). Победитель получил 2,5 тысячи долларов, а финалист — 1,5 тысячи.

Стоит отметить, что из представителей футбольных клубов в плей-офф пробились только Фуад «Rafsou» Фарес из «Лиона» и Флориан «RayZiaaH» Марида из «Монако»​. Тем не менее, оба вылетели в первом же раунде.

INTO THE FINAL! 🙏🇫🇷 pic.twitter.com/7jBsRMal9b

— Fabian De Cae (@Dubzje) 8 апреля 2018 г.

Для команды Dubzje это первое достижение на киберфутбольной арене. Теперь победитель будет готовится к финальному отборочному турниру чемпионату мира, так как за победу на ESWC он получил путевку на отбор.

Congratulations 🇩🇪 @Dubzje on the 'splendid' win today, and see you in the @FIFAeWorldCup! pic.twitter.com/tMQdUI9DRV

— ESWC (@eswc_en) 8 апреля 2018 г.

На платформе Play Station 4 лучшим стал датчанин Август «Agge» Розенмайер из Hashtag United. В финале он обыграл немца Лукаса «Sakul97» Вондерхейда (6:3). Как и на Xbox One, победитель получил 2,5 тысячи долларов и путевку на финальный отбор чемпионата мира.

Среди представителей футбольных клубов лучшего результата достиг Маркус «ExpectSporting» Йоргенсен из «Манчестер Сити», проигравший в полуфинале Sakul97.

The #ESWC #FIFA18 Paris PS4 bracket is almost over, with the 3rd place decider currently under way, and the grand final between 🇩🇰 @AggeRosenmeier and 🇩🇪 @Sakulofficial about to begin! 🔴 https://t.co/Zaq3Fm3clo#FIFAeWorldCup #FutChampions pic.twitter.com/otWzvicxaS

— ESWC (@eswc_en) 7 апреля 2018 г.