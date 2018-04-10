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Питер Лавиолетт: Ведущее звено «Колорадо» является одним из лучших в лиге
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Питер Лавиолетт: Ведущее звено «Колорадо» является одним из лучших в лиге 

Советский спорт 1 час назад
— Мы знаем, что нам надо играть быстро. Мы знаем, что нам нужно быть внимательными в обороне. Их ведущее звено является одним из лучших в лиге. Нам придется как следует поработать, но мы расскажем ребятам все, что знаем о «Колорадо». Мы уже сейчас собираем информацию. Будем готовиться как обычно. У них быстрая и техничная команда, и нам надо играть в таком же ключе, — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
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Напомним, что «Нэшвилл» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли встретится с «Колорадо». «Предаторз» заняли первое место в Центральном дивизионе и будут иметь преимущество своего льда.
Первые матчи Кубка Стэнли состоятся в ночь с 11 на 12 апреля и начнутся в 2:00 по московскому времени.
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