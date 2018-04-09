В Саратове предложили завершить долгострой за счет средств от переименования стадиона

В Саратове предложили завершить долгострой за счет присвоения стадиону «Спартак» коммерческого названия. Об этом сегодня рассказал глава города Михаил Исаев на заседании рабочей группы по решению проблемы обманутых дольщиков, пишет региональное издание 4vsar.ru.

Исаев сообщил, что у дома №81/83 по улице Чернышевского (АО «Стройинтерсервис»), который все называют ЖСК «Спартак», появилась перспектива возобновить строительство за счет необычного решения. Для этого предложено воспользоваться реконструкцией расположенного рядом стадиона «Спартак».

«Оно интересное, за него можно зацепиться, но мы запросили документы, чтобы оценить этот вариант достройки», — сказал Исаев.

Потенциальный инвестор реконструкции стадиона рассказал, что они обратились в Министерство спорта РФ, чтобы включить его в федеральную программу. После реализации на «Спартаке» какого-нибудь проекта, нужно предложить какой-либо коммерческой организации заплатить за его переименование в честь этой фирмы. Как пример он привел стадион «Открытие Арена» в Москве (бывший стадион ФК «Спартак», который переделали за счет средств банка, заплатившего за переименование больше 1 млрд рублей). А за счет полученных от этого денег можно будет завершить долгострой.

«Вы в это верите?» — спросил у инвестора губернатор Валерий Радаев

«Вполне», — заверил мужчина.

«Тогда мы тоже начинаем в это верить», — сказал Валерий Радаев.