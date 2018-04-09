Нортуг призвал посадить обвиняемого в изнасиловании футболиста. Адвокат футболиста грозит судом

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг выложил в своем Инстаграме фотографию с матча чемпионата Норвегии между «Русенборгом» и «Мольде» с призывом посадить в тюрьму обвиняемого в изнасиловании футболиста гостей. Адвокат неназванного игрока Ойвинд Панцер Иверсен не исключил подачи иска против лыжника.

— Нортуг перешел все границы, это нарушение закона, — приводит Nettavisen слова Иверсена. — Я еще не обсуждал эту ситуацию с моим клиентом, но мы будем решать — подавать иск в суд или нет.

Неназванный футболист «Мольде» обвиняется в изнасиловании, которое он совершил в 2017 году. Клуб решил не выводить игрока из состава, сославшись на версию обвиняемого. С тех пор на матчах «Мольде» болельщики вывешивают баннеры «Нет значит нет».