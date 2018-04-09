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Всероссийский проект: массовый забег «Йошкар-Ола Running»
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Всероссийский проект: массовый забег «Йошкар-Ола Running» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Цель: Продвижение и популяризация здорового образа жизни среди населения России.
Участники проекта: outdoor-клуб FORMATFIT, Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, Федерация фитнес-аэробики Республики Марий Эл.
Дата проведения: 21 апреля 2018 года
Планируемое количество участников: до 1000 человек
Маршрут:
Суббота, 21 апреля
8:00–12:00  Выдача стартовых пакетов.
10:00  Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения.
12:00  Outdoor — тренировка (мастер-классы) стадион «Дружба» либо «Политехник»
13:00  Старт забега c Олимпийским Чемпионом
15:00  Окончание забега.
15:00  Outdoor-заминка стадион «Дружба»
16:00  Награждение
Стартовый пакет: Вода, рюкзак (или иная продукция), рекламные материалы, номер участника.
Победители марафона: Первые 10 участников. Получают памятные призы. Все участники получают памятные дипломы.
Розыгрыш: среди участников марафона будет разыгрываться ценный приз.
Необходимое оборудование:
Основное:
Сцена (Министерство), рекламные банные на сцену (FORMATFIT), звуковое оборудование (основная площадка, линия старта) (FORMATFIT), часы для результатов времени (Министерство), судейский корпус (Министерство), финишная лента (FORMATFIT)
Сотрудники полиции и ГИБДД (сопровождение участников по пути следования маршрута) (Министерство) Сотрудники станции скорой медицинской помощи (пункт оказания медицинской помощи и машина сопровождения во время забега) (Министерство) Сотрудники МЧС (пожарной охраны) (Министерство) Сотрудники Частного охранного предприятия (для обеспечения безопасности на мероприятии) (FORMATFIT) Металлические ограждения (FORMATFIT) Лента сигнальная (FORMATFIT) Мобильный знак «Въезд запрещен» (Министерство) Волонтеры (50 человек) (Министерство)
Стойки регистрации: 10 волонтеров
Палатки — 4 шт. Столы — 8 шт. Стулья — 10 шт. Компьютер — 1 шт. Принтер — 1 шт. Канцелярские принадлежности
Награждение и розыгрыш происходит на основной сцене.
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