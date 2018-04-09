Главные трансферные инсайды КХЛ от журналистов «Чемпионата»

Как изменится тренерский штаб «Спартака» и кто перейдёт в «Салават Юлаев».

Кугрышев и Хохряков перейдут из «Авангарда» в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» договорился о переходе двух форвардов «Авангарда». Состав уфимского клуба в межсезонье пополнят Дмитрий Кугрышев и Пётр Хохряков, которые 1 мая станут неограниченно свободными агентами (Ерыкалов).

СКА хочет приобрести Бывальцева

Алексей Бывальцев — один из самых востребованных игроков на рынке в предстоящее межсезонье. Лидер «Амура» почти наверняка покинет Хабаровск, хотя и является ограниченно свободным агентом. В участнике Матча звёзд заинтересованы многие топ-клубы, в том числе «Магнитка», чьим воспитанником он является. Однако, по последней информации, фаворитом в борьбе за нападающего является СКА (Ерыкалов).

Любушкин планирует уехать в НХЛ «Локомотив» в следующем сезоне может недосчитаться ведущего защитника. Илья Любушкин планирует попробовать свои силы в НХЛ. На 24-летнего игрока обороны претендует «Аризона», которая год назад уже контактировала с «железнодорожником» (Ерыкалов).

Мартемьянов уже переехал на «Уралец»

Главный тренер «Амура», как мы ранее сообщали, со следующего сезона возглавит «Автомобилист». Андрей Мартемьянов, ранее уже работавший с командой из Екатеринбурга в качестве ассистента и и.о. главного тренера, вернулся в родной для себя город. По нашей информации, его уже можно встретить в коридорах КРК «Уралец» (Ерыкалов).

Уланов и Гоголев станут помощниками Епанчинцева в «Спартаке»

Воробьёву могут дать второй шанс в «Динамо»

В ближайшее время пройдёт совет директоров московского «Динамо», на котором решится судьба нынешнего главного тренера Владимира Воробьёва. Назначения Алексея Кудашова , с которым велись активные переговоры, может не состояться. По последней информации, бело-голубые планируют предоставить нынешнему главному тренеру ещё один шанс (Панышев).

«Трактор» и Гатиятулин никак не договорятся по новому контракту

В Челябинске продолжаются активные переговоры с главным тренером Анваром Гатиятулиным относительно нового контракта с командой. Нынешнее соглашение Гатиятулина рассчитано до 30 апреля 2018 года. Стороны не могут сойтись в финансовом вопросе. У российского специалиста есть сразу несколько серьёзных предложений, которые он будет рассматривать (Панышев).

Гончаров — в сфере интересов четырёх клубов

28-летний защитник Максим Гончаров, покинувший «Салават Юлаев», пополнит ряды одной из четырёх команд КХЛ. С хоккеистом ведут переговоры «Сибирь», «Автомобилист», «Спартак» и «Трактор». Обсуждается финансовая сторона вопроса (Панышев).