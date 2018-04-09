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Главные трансферные инсайды КХЛ от журналистов «Чемпионата»
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Главные трансферные инсайды КХЛ от журналистов «Чемпионата» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Как изменится тренерский штаб «Спартака» и кто перейдёт в «Салават Юлаев».
Ведущие обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Дмитрий Ерыкалов в своей рубрике рассказывают об очередных новостях из мира отечественного хоккея.
Кугрышев и Хохряков перейдут из «Авангарда» в «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» договорился о переходе двух форвардов «Авангарда». Состав уфимского клуба в межсезонье пополнят Дмитрий Кугрышев и Пётр Хохряков, которые 1 мая станут неограниченно свободными агентами (Ерыкалов).
СКА хочет приобрести Бывальцева
Алексей Бывальцев — один из самых востребованных игроков на рынке в предстоящее межсезонье. Лидер «Амура» почти наверняка покинет Хабаровск, хотя и является ограниченно свободным агентом. В участнике Матча звёзд заинтересованы многие топ-клубы, в том числе «Магнитка», чьим воспитанником он является. Однако, по последней информации, фаворитом в борьбе за нападающего является СКА (Ерыкалов).
Любушкин планирует уехать в НХЛ  «Локомотив» в следующем сезоне может недосчитаться ведущего защитника. Илья Любушкин планирует попробовать свои силы в НХЛ. На 24-летнего игрока обороны претендует «Аризона», которая год назад уже контактировала с «железнодорожником» (Ерыкалов).
Мартемьянов уже переехал на «Уралец»
Главный тренер «Амура», как мы ранее сообщали, со следующего сезона возглавит «Автомобилист». Андрей Мартемьянов, ранее уже работавший с командой из Екатеринбурга в качестве ассистента и и.о. главного тренера, вернулся в родной для себя город. По нашей информации, его уже можно встретить в коридорах КРК «Уралец» (Ерыкалов).
Уланов и Гоголев станут помощниками Епанчинцева в «Спартаке»
После того, как московскую команду покинули два ассистента главного тренера Вадима Епанчинцева — Андрей Потайчук и Виктор Костючёнок, было принято решение о назначение помощником Игоря Уланова, который ранее трудился в тренерском штабе «Югры» у Анатолия Емелина. Ещё одним помощником станет Дмитрий Гоголев, ранее работавший главным тренером в клубе МХЛ «Капитан». Напомним, что Епанчинцев продлил контракт со «Спартаком» на один год (Панышев).
Воробьёву могут дать второй шанс в «Динамо»
В ближайшее время пройдёт совет директоров московского «Динамо», на котором решится судьба нынешнего главного тренера Владимира Воробьёва. Назначения Алексея Кудашова, с которым велись активные переговоры, может не состояться. По последней информации, бело-голубые планируют предоставить нынешнему главному тренеру ещё один шанс (Панышев).
«Трактор» и Гатиятулин никак не договорятся по новому контракту
В Челябинске продолжаются активные переговоры с главным тренером Анваром Гатиятулиным относительно нового контракта с командой. Нынешнее соглашение Гатиятулина рассчитано до 30 апреля 2018 года. Стороны не могут сойтись в финансовом вопросе. У российского специалиста есть сразу несколько серьёзных предложений, которые он будет рассматривать (Панышев).
Гончаров — в сфере интересов четырёх клубов
28-летний защитник Максим Гончаров, покинувший «Салават Юлаев», пополнит ряды одной из четырёх команд КХЛ. С хоккеистом ведут переговоры «Сибирь», «Автомобилист», «Спартак» и «Трактор». Обсуждается финансовая сторона вопроса (Панышев).
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